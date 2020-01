США официально признали крушение своего самолета в Афганистане

Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане. Об этом 27 января заявил в Twitter официальный представитель американского контингента в Афганистане (USFOR) Сонни Леджетт.

«Американский самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни, Афганистан. Пока причина аварии расследуется, однако нет никаких признаков того, что авария была вызвана неприятельским огнем», – написал он.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.

— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

В USFOR также призвали не верить заявлениям движения «Талибан» о том, что в стране мог рухнуть еще один самолет.

Taliban claims that additional aircraft have crashed are false.

— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

Утром 27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находиться от 83 до 110 человек. Он якобы следовал из афганского Герата в столицу Индии Дели. В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.

Днем в соцсетях появилось видео с места падения воздушного судна, утверждалось, что разбился борт ВВС США. Движение «Талибан», которое контролирует район падения воздушного судна, взяло на себя ответственность за крушение.

Источник телеканала Fox News сообщил, что на борту упавшего Bombardier E-11A находилось «до пяти человек».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

