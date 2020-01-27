Дела двух подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко передали в суд

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительные акты в отношении двух человек, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Василия Сергиенко. Об этом 27 января проинформировала пресс-служба ведомства.

«Офис Генерального прокурора 24 января 2020 года направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения 4 апреля 2014 года на территорию домовладения журналиста и участника «Самообороны Евромайдана Черкасской области» Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, откуда журналист был похищен и в дальнейшем этот же день жестоко убиты (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины)», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что этому гражданин и еще одному человеку инкриминируют участие в преступной организации, который действовала в период с ноября 2013 года по июль 2015 года на территориях Киевской и Черкасской областях (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии «Свобода». 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсунь-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

В деле о похищении и убийстве Сергиенко фигурируют Вадим Мельник Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, а также Максим Русин и Валентин Завражин.

Как писал INSIDER, Горбенко и Недыбалюка подозревают в похищении Сергиенко, Воронкова – в убийстве, а Мельник – предполагаемый организатор преступления.

Еще двое подозреваемых в совершении преступления, по данным «Текстов», находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин тогда сказал «Укринформу», что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.

Суд по делу Сергиенко начался в 2016 году, но по разным причинам дело передавалось из одного суда Черкасской области в другой, отмечают «Ґрати». За четыре года сменилось 12 коллегий судей. С февраля 2019 года дело слушает Городищенский районный суд во главе с председательствующей судьей Людмилой Синицей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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