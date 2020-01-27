Зеленский задумался о перезагрузке власти, переговоры по Донбассу могут перенести в Донецк. Главное из Telegram-каналов

Переговоры в Донецке и Луганске

Источник Telegram-канала “Легитимный” утверждает, что переговоры в минском формате (Украина – ОБСЕ – Россия) могут перенести в Донецк, Луганск и Киев.

“Стратегия заключается в том, что каждый раз переговоры будут проходить в одном из этих городов. Такой вариант сейчас рассматривается в Офисе президента. [Советник секретаря СНБО Украины] Сергей Сивохо должен будет воплощать эту задумку и налаживать первоочередной диалог с “ЛДНР”, – говорится в сообщении.

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Отставка Суркова ничего не меняет

Авторы Telegram-канала “Недоторкані” считают, что возможная отставка помощника президента РФ Владислава Суркова “ничего принципиально не меняет”.

“Игры в договороспособность между [помощником президента Украины] Андреем Ермаком и [вице-премьером РФ] Дмитрием Козаком – лишь ширма, за которой россияне меняют ключевые фигуры в России и Украине. Как только они закончат транзит полномочий от заворовавшегося на оккупированной территории Донбасса Владислава Суркова и его окружения новым людям, сразу все вернется на круги своя”, – считают анонимные авторы паблика.

“При существующей глобальной конъюнктуре, [президенту РФ Владимиру] Путину ничего не стоит заявить об “эскалации конфликта со стороны ВСУ” и “усилении националистических проявлений в Украине”, чтобы продолжить давление на офис Зеленского и вынуждать отступать шаг за шагом”, – сказано в сообщении.

МУЛЬТИМЕДИА

Новая перезагрузка власти

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента заявил, что Владимир Зеленский обсуждал с главой ОП Андреем Богданом “возможность перезагрузки всей власти в стране”.

“Зеленский считает, что выборы в один день всей системы власти дадут дополнительные возможности изменить страну”, – сказал неназванный источник.

МУЛЬТИМЕДИА

Также “Резидент” сообщил о подготовке встречи Зеленского с Путиным.

“Сейчас обсуждается возможность организовать встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале”, – заявляют авторы паблика.

Это уже третья встреча Зеленского и Путина, о подготовке которой сообщают анонимные Telegram-каналы: в Давосе и Израиле президенты России и Украины так и не встретились.

МУЛЬТИМЕДИА

ГРУ мстит

Журналист Петр Шуклинов, который ведет Telegram-канал “Катимся!”, сообщил, что украинские спецслужбы задержали бывшего капитана Нацгвардии Украины, завербованного ГРУ РФ.

“В 2014 году под Смелой на Луганщине украинские бойцы закопали гражданина РФ Евгения Трундаева, кадрового офицера, который вторгся в Украину в составе мотострелковой бригады. Путин в 2015 году дал ему [звание] героя России. Официально. Теперь ГУ РФ (Главное управление Генштаба РФ, бывшее ГРУ. – “ГОРДОН”) решило отомстить за смерть своего. Полторы недели назад в Харькове они попытались взорвать украинского разведчика, который вычислил “героя” и помог сделать удобрением”, – написал он.

По данным Шуклинова, сотрудники украинской контрразведки задержали киллера на месте закладки взрывчатки. “Как оказалось, за $25 тыс. русские завербовали экс-капитана Нацгвардии. Он признался. Даже не пытался скрывать. Переписка с куратором из РФ в руках спецслужб”, – отметил Шуклинов.

МУЛЬТИМЕДИА

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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