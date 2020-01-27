Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

27.01.2020, 22:30, Разное

Разработчики процессоров из AMD вслед за главными конкурентами из Intel начали снижать стоимость своих чипсетов. Недавно стало известно о том, что модель Ryzen 3000, появившаяся на рынке летом 2019 года и отличающаяся большой популярностью, теперь предлагается по сниженной цене.
Напомним, серия Ryzen 3000 является более производительной по сравнению с прошлым поколением процессоров. Более того, при создании данный чипсетов применялся новый техпроцесс, а сами они используют максимальное количество ядер. В начале 2020 года серия Ryzen начала дешеветь, но пока лишь на американском рынке.

Например, мощный 12-ядерный чипсет Ryzen 9 3900X доступен за 470, а не 500 долларов, как ранее. Соответственно, и стоимость менее производительных вариаций Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3600X также упала – до 180 и 240 долларов.



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