Зеленский в Польше: Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого

КИЕВ – Украина вместе со всем миром чтит память жертв Холокоста и дает клятву никогда не допустить повторения одной из самых трагических страниц в истории человечества. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста, во время рабочего визита в Польшу 26 – 27 января на мероприятия в связи с 75-й годовщиной освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау заявил президент Владимир Зеленский.

«Как ответственные демократические государства мы навсегда говорим «нет». «Нет» тоталитарным идеологиям, «нет» ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости», – подчеркнул глава украинского государства.

Он сказал, что «добро и милосердие сильнее любых геополитических амбиций: добро и милосердие всегда победят».

«Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий», – сказал президент Украины.

По словам украинского лидера, никогда не будут забыты почти девять миллионов украинцев – военных и гражданских, погибших во Вторую мировую в борьбе с гитлеровским режимом.

Президент Украины подчеркнул, что почетного звания Праведника народов мира официально удостоены более 2,5 тыс. украинцев, хотя тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью, было значительно больше.

Владимир Зеленский сказал после переговоров с Анджеем Дудой, что Украина разрешила поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области.

«Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее, – сказал президент Украины в заявлении для прессы в городе Освенциме. – Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет».

В свою очередь Анджей Дуда выразил благодарность и назвал жестом дружбы то, что в Иерусалиме супруги Зеленские возложили красно-белые цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, уничтоженных во время Холокоста.

По мнению ряда экспертов, президент Владимир Зеленский выстраивает диалог с польскими и израильскими политиками в период западного внимания к развитию национальной украинской политической доктрины.

Историческая память и внутриполитический контекст

Политолог Алексей Якубин говорит, что выступления президента Владимира Зеленского – в Израиле и Польше – демонстрируют его желание понимать Украину как родину для многих народов.

«Зеленский настроен на более либеральную модель политики памяти, и его заявления по Холокосту, которые сегодня звучат, на это указывают. Другое дело его окружение, очевидно, что с таким подходом не согласны часть назначенцев – министр культуры и профильные агентства – в Институте национальной памяти. Я не вижу их готовности деполитизировать образы прошлого», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Якубин отмечает, что последние пять лет государственная политика концентрировалась на создании этнонационалистической политики, которая определяла образ украинцев, «узко понимаемых» в Европе.

«Это стало одной из причин конфликтов с Варшавой, в которой есть также праворадикальные силы, использующие образы прошлого в современной польской политике. С 2015 года, когда у нас была принята целая группа законов о декоммунизации, по сути, пока что я не вижу желания со стороны Института национальной памяти менять этнонационалистическую парадигму, максимально уменьшить роль идеологии в событиях прошлого. Те трактовки истории, которые были, изначально предполагали определенную ксенофобию, исключали другие народы в контексте развития Украины», – подчеркивает Алексей Якубин.

Одним из акцентов политики президента Владимира Зеленского он называет либеральную политику памяти, которая объединяла бы украинцев, евреев, ромов, россиян и другие национальности внутри страны.

«Парадоксально, но такая внутренняя повестка памяти положительно влияет на отношения с Польшей и Израилем, учитывая недавние визиты лидера Украины», – говорит Алексей Якубин.

Еще один вопрос – взвешенный пересмотр отношений к советскому прошлому, где есть место героизму украинского народа, по мнению политолога, сформировали бы новое отношение в мире к Украине.

Своя история – свои герои

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, в любом государстве, которое намерено построить свой пантеон памяти, будут свои герои.

«Если мы собираемся выстраивать национальный пантеон, то мы не должны оглядываться на своих соседей. Поляки не вспоминают о том, что маршал Пилсудский подписал Рижский договор с Советской Россией, или россияне, когда поучают нас о Бандере, как нужно бороться с нацизмом, – не вспоминают о действиях Русской освободительной армии в коллаборации с фашистами? Не стоит считать, что Украина больше чем другие страны должна стыдиться того, что происходило с ней в период Второй мировой. Украинцы внесли достаточно большую лепту в победу над нацизмом, в Украине были достаточно масштабные репрессии нацистов для того, чтобы мы в полной мере говорили о том, что Украина причастна к победе над нацистами», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина должна формировать и отстаивать свою позицию по ряду исторических вопросов, которые обсуждаются в обществе, прессе, и комментируются политиками, в диалоге с Польшей или Израилем.

«Украина просто обязана формировать собственный исторический нарратив, говоря и о победе во Второй мировой войне, поскольку для украинцев как для всех славян гипотетическая победа Гитлера была бы смертельна. Трагедия Второй мировой войны была настолько масштабным явлением, что ни у одного государства нет стопроцентной кристально чистой позиции. Вклад украинцев, проживавших на территории УССР или Польши, в победу над нацизмом является несомненным», – отмечает Евгений Магда.

Форум в Иерусалиме, Украина и исторические вопросы

Напомним, что 23 января десятки мировых лидеров собрались в Иерусалиме на крупнейшее в истории собрание, посвященное памяти жертв Холокоста и борьбе с современным антисемитизмом.

Вице-президент США Майк Пенс, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, британский наследный принц Чарльз, а также президенты Германии, Италии и Австрии – в числе более чем 40 почетных гостей Всемирного форума, посвященного Холокосту и приуроченного к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Трехчасовое мероприятие в иерусалимском мемориальном комплексе Яд Вашем получило название «Помним о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Оно призвано представить единый фронт памяти о геноциде евреев в Европе на фоне глобального всплеска насилия против евреев на континенте и во всем мире.

Украинская делегация, прибывшая в Иерусалим для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, решила отдать свои приглашения людям украинского происхождения, которые пережили эту страшную трагедию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам сказали, что несколько министров из правительства Израиля отдали свои билеты людям, которые живы (пережившим Холокост – Т.Б.). Они пережили это несчастье и сейчас проживают в Израиле, многие из них – украинского происхождения. Я сказал: если мы можем, давайте отдадим наши приглашения», – сообщает слова Владимира Зеленского пресс-служба главы украинского государства.

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