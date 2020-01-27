Ученые: Болезнь Паркинсона может начинаться еще до рождения

27.01.2020, 22:21, Разное

Зарубежные исследователи опубликовали научную статью в издании Nature Medicine, заявив, что ранний Паркинсон может являться врожденным заболеванием. В большинстве случаев, этот нейродегенеративный недуг поражает людей пожилого возраста, хотя симптоматика нарастает в крайне медленных темпах.
У нейронов мозга, вырабатывающих дофамин, возникают повреждения, приводящие к их гибели. Напомним, благодаря дофамину определяется возможность координации движения мышц, что определяет такие симптомы недуга, как медлительность, тремор или частую потерю равновесия. Во многих случаях исследователи не знают точные причины нейронной недостаточности, а сами симптомы можно лишь облегчить. Почти 90% пациентов с данным диагнозом старше 60 лет, остальным больным от 21 до 60 лет. Научная работа специалистов посвящена именно второй категории.

В целом, методика ученых дала им «окно в прошлое», позволяющее заметить, как дофаминовые нейроны могут работать с самого рождения пациента, отметил доктор Клайв Свендсен. Было найдено несколько аномалий, связанных с этими нейронами. В итоге, эксперты предположили, что болезнь Паркинсона может начинаться еще в утробе матери. Тем не менее, специалистам предстоит провести еще несколько экспериментов в этом направлении, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.



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