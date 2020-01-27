Звезда «Дом-2» Артемова поинтересовалась, в каком возрасте детям можно давать гаджеты

Звезда «Дом-2» Александра Артемова активно общается с Instagram-подписчиками, обсуждая вопросы материнства. На этот раз модель поинтересовалась, с какого возраста ребенка можно знакомить с гаджетами.

Свой пост Артемова сопроводила фотографией, где запечатлена с дочерью на руках. Фолловерам показалось странным, что молодая мать позирует в шубе, а ее малышка обнаженной. Многие такие образы посчитали несовместимыми.

Мамы со стажем стали советовать Артемовой, как можно позже знакомить ребенка с гаджетами. Одна из подписчиц призналась, дала сыну телефон очень рано, и теперь он носит очки, за что родительница себя очень корит.

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