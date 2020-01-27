«Сейчас ужесточать не надо, уже все принято, что нужно». Один из авторов «дадинской» статьи призвал Госдуму изменить ее

Один из авторов «дадинской» статьи, бывший депутат Госдумы Игорь Зотов предложил внести в нее изменения ее в связи с замечаниями Конституционного суда. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

«Я думаю, что Госдума отреагирует на замечания Конституционного суда, и необходимые уточнения внесут в закон. В то время, когда мы вносили этот закон об ужесточении ответственности, он был необходим. Сейчас ужесточать не надо, уже все принято, что нужно. А вот среагировать на замечания Конституционного суда — никогда не поздно», — приводит издание слова Зотова.

«Дадинская» статья (212.1 УК РФ) предполагает уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах. Ее так называют по фамилии первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина. Статья была разработана в 2014 году после нескольких крупных оппозиционных акций в Москве. Авторы закона ссылались на негативный, по их мнению, опыт киевского Майдана.

Ранее стало известно, что Конституционный суд распорядился пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Он осужден на 4 года колонии общего режима по «дадинской» статье.

По словам Игоря Зотова, он надеется, что «Госдума отреагирует на замечания Конституционного суд, и в закон внесут необходимые уточнения».

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