Новый вице-премьер Хуснуллин подарил дочке квартиру в 500 метрах от Кремля

27.01.2020, 22:17, Новости дня

Марат Хуснуллин купил квартиру площадью 186,7 квадратных метров в элитном жилом комплексе.

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин купил квартиру площадью 186,7 квадратных метров в московском элитном жилом комплексе неподалеку от Кремля в 2011 году, а в 2016 году подарил ее дочке — Малике Хуснуллиной. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на выписку Росреестра.

Дом находится по адресу Колымажный переулок, 10. Сейчас, по данным объявлений ЦИАН, квартиры аналогичной площади в нем продаются по цене около 1,2 миллионов рублей за один квадратный метр. Стоимость квартиры семьи вице-премьера можно оценить примерно в 200 миллионов рублей.

Изначально квартира была в собственности Москвы, а Хуснуллин выкупил ее в феврале 2011 года — спустя три месяца нахождения в должности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Среди соседей Малики Хуснуллиной — губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также Александр Файфман — первый замгендиректоа и генеральный продюсер «Первого канала».



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