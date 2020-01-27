Четыре человека пострадали в результате стрельбы у здания суда в Коннектикуте

Четыре человека в понедельник днем получили ранения в результате стрельбы у здания суда в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, а стрелок скрылся с места происшествия на угнанном автомобиле, сообщает полиция.
Первоначально сообщалось о трех раненых, но впоследствии был обнаружен четвертый. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Информации об их состоянии пока нет.
По словам полиции, очевидцы видели, как с места происшествия скрылся синий автомобиль Volkswagen, который числится в угоне.
«По данным полиции Бриджпорта, непосредственной угрозы на данный момент нет», – сообщила официальный представитель мэра города Ровена Уайт.
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Русская служба «Голоса Америки»
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