Четыре человека пострадали в результате стрельбы у здания суда в Коннектикуте

Четыре человека в понедельник днем получили ранения в результате стрельбы у здания суда в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, а стрелок скрылся с места происшествия на угнанном автомобиле, сообщает полиция.

Первоначально сообщалось о трех раненых, но впоследствии был обнаружен четвертый. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Информации об их состоянии пока нет.

По словам полиции, очевидцы видели, как с места происшествия скрылся синий автомобиль Volkswagen, который числится в угоне.

«По данным полиции Бриджпорта, непосредственной угрозы на данный момент нет», – сообщила официальный представитель мэра города Ровена Уайт.

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