Жители закрытого из-за коронавируса Уханя устроили флешмоб

27.01.2020, 22:05, Новости дня

В китайском Ухане, изолированном из-за нового типа коронавируса, жители устроили флешмоб, сообщают журналисты.

В 11-миллионном Ухане люди с балконов скандируют: «Ухань, вперед!» – сообщила в Twitter корреспондент NBC News Дженис Фрайер.

Присоединяться к флешмобу призывают через соцсети.

Журналистка Рейчел Чунг сообщила в Twitter сравнила действия жителей с ситуацией в Гонконге, где протестующие «выкрикивали лозунги из своих окон в установленное время каждую ночь».



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