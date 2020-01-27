Жители закрытого из-за коронавируса Уханя устроили флешмоб

В китайском Ухане, изолированном из-за нового типа коронавируса, жители устроили флешмоб, сообщают журналисты.

В 11-миллионном Ухане люди с балконов скандируют: «Ухань, вперед!» – сообщила в Twitter корреспондент NBC News Дженис Фрайер.

Присоединяться к флешмобу призывают через соцсети.

Журналистка Рейчел Чунг сообщила в Twitter сравнила действия жителей с ситуацией в Гонконге, где протестующие «выкрикивали лозунги из своих окон в установленное время каждую ночь».

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