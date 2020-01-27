Медики: «Употребление фасоли влияет на долголетие человека»

Для увеличения продолжительности жизни исследователи рекомендуют употреблять фасоль. Семена бобовой культуры богаты веществами, которые замедляют скорость старения и положительно влияют на общее состояние организма.

Всего сотрудники Института изучения рака в США исследовали десять различных продуктов, продлевающих жизнь, но среди них наиболее выделилась фасоль. Ее семена содержат большое количество витаминов, минералов и микроэлементов. Кроме того, они богаты наиболее ценными белками, которые превосходят аналогичные вещества в мясе или рыбе. Также в составе фасоли присутствует аргинин, помогающий снизить уровень сахара в крови, поэтому она полезна для людей с диабетом или ожирением.

Специалисты рекомендуют употреблять фасоль на регулярной основе. Даже консервированная фасоль является полезным продуктом, поскольку обработка не приводит к исчезновению витаминов или минералов. Отличным дополнением к фасоли являются красная капуста, зелень, семена льна, грибы, цельное зерно, ягоды, кукуруза, орехи и чай.

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