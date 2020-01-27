Стилист Руслан Громов оценил наряды российских звёзд на церемонии вручения премии «Золотой орёл»

В одном из павильонов студии «Мосфильм» 24 января прошла очередная церемония вручения премии «Золотой орёл». На красной дорожке многие российские звёзды демонстрировали оригинальные дизайнерские наряды, которые немного позже в беседе с журналистами оценил стилист Руслан Громов.

Певица Вера Брежнева появилась на мероприятии в чёрном длинном платье с открытым плечом и воланом. Громов, оценивая образ исполнительницы заметил, что её причёска и макияж безупречны, а вот относительно наряда у него есть нарекания. В целом платье выглядит как «пошитое портнихой в подвале» и, возможно, тому виной выбор ткани, отбрасывающей блики и визуально добавляющей объём. Литовская артистка Ингеборга Дапкунайте, по мнению стилиста, выглядела «гармонично и естественно», так как определённо обладает неплохим чувством стиля.



Кристина Асмус на красной дорожке кинопремии «Золотой орёл» демонстрировала голубое платье в пол с открытыми плечами. Руслан Громов положительно оценил простоту образа актрисы, но заметил, что наряд должен быть немного короче, а в числе минусов назвал опять же «неудачную» шёлковую ткань, не позволяющую скрыть недостатки фигуры. Платье Анны Михалковой эксперт считает красивым, но не соответствующим формам. Громов рекомендовал актрисе надевать платья-футляры.



Раскритиковал стилист и образ Светланы Ходченковой, по его мнению, совершенно «безвкусный». Особенно «странно» смотрелось оригинальное колье в сочетании с большим количеством пайеток, не требующих дополнительных украшений. Также не оценил Громов цвет наряда, но «простил» всё артистке ради её красоты и таланта.



В образе Аглаи Тарасовой стилист не нашёл «к чему придраться», признавшись, что ему всё очень понравилось, а вот наряд и в целом стиль Кристины Бабушкиной посчитал комичным, но привлекающим внимание. Относительно 85-летней Алисы Фрейндлих Руслан Громов высказал массу дифирамбов, однако заметил слегка «не по размеру» выбранный костюм, хотя это и не является критичным.

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