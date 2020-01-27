Фейк Петра Толстого: в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за еще не принятых поправок к Конституции

РИА «Новости» сообщает:

«Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что ее полномочия оспорили из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются.

В эфире телеканала „Россия 24“ политик эти причины назвал „несколько удивительными“. „Они уже призывают к тому, что РФ отказывается соблюдать решения международных органов, что неправда“, — добавил глава делегации».

В действительности в ПАСЕ внесены сразу два предложения с требованием ограничить полномочия Российской делегации — на совершенно разных основаниях.

Первое предложение, о котором сообщает РИА, внес член литовской делегации, докладчик ПАСЕ по обстоятельствам убийства Бориса Немцова Эммануэлис Зингерис. Основанием для ограничения полномочий он считает невыполнение Россией решений ЕСПЧ. В декабре 2015 года в России принят федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон „О Конституционном суде Российской Федерации“». В нем говорится:

«Конституционный суд Российской Федерации может <…> по запросу федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере защиты интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании международного договора Российской Федерации, разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека без проведения слушания».

Это не принятая Государственной Думой в первом чтении поправка к Конституции, о которой говорит Толстой, а действующий уже больше четырех лет закон. В частности, на основании этого закона в январе 2017 года КС принял решение о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ по делу «ОАО Нефтяная компания «ЮКОС» против России». Согласно решению ЕСПЧ, РФ должна выплатить акционерам ЮКОСа компенсацию в размере €1,8 млрд.

Литовский парламентарий, внесший предложение, лишь попутно упомянул принятую в первом чтении поправку к Конституции; сам по себе проект поправки, разумеется, не рассматривается как основание для санкций в отношении российской делегации в ПАСЕ.

О другом предложении, внесенном представительницей Латвии Марией Голубевой, РИА умалчивает, но Толстой на канале «Россия 24» заявил, что суть претензии заключается в присутствии в российской делегации депутатов от Крыма, «что отвергла Венецианская комиссия Совета Европы».

В действительности основанием для ограничения полномочий российской делегации Голубева назвала то, что выборы в Госдуму проходили в том числе и на территории аннексированного Крыма, а это ставит под сомнение легитимность самой Думы.

В решении Венецианской комиссии, на которое ссылается Толстой, говорится:

«Хотя в соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств и международных организаций не признавать аннексию, прямо или косвенно, это не обязывает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отзывать полномочия делегации государства, которое аннексирует территории. <…>

Основное обязательство государства, которое аннексирует территорию, заключается в том, чтобы позволить населению аннексированной территории участвовать в выборах парламента того государства, которому эта территория принадлежит по закону».

Здесь ничего не сказано о проведении на аннексированной территории выборов в представительные органы государства, осуществившего аннексию, и не затрагивается вопрос о легитимности таких органов.

Выборы в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года на территории аннексированного полуострова не проводились. На территории, контролируемой украинским государством, приняли участие в голосовании всего 1789 жителей Крыма и Севастополя.

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