Reuters: Хакеры, атаковавшие госучреждения Европы и Ближнего Востока, предположительно связаны с Турцией

Хакеры совершили целый ряд кибератак на правительственные учреждения и другие крупные организации в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западных службах безопасности. Как отмечает агентство, хакеры действовали предположительно в интересах правительства Турции.
Речь идет о кибератаках по меньшей мере на 30 организаций, которые были совершены в конце 2018 и начале 2019 года. Среди жертв — министерства, посольства и службы безопасности, частные компании и другие организации.
Кроме того, атакам подверглись службы электронной почты правительств Греции и Кипра, офис советника по национальной безопасности правительства Ирака и разведывательная служба Албании.
Хакеры перехватывали интернет-трафик и получали доступ к сетям учреждений.
По данным источников Reuters, в указанных атаках есть узнаваемые черты, свойственные кибершпионажу в интересах Турции с государственной поддержкой. Кроме того, жертвы связаны с геополитическими интересами Турции.
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