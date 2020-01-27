Мнение: За чей счет правительство будет бороться с бедностью

Январское Послание президента Путина запустило процесс стремительных политических преобразований. Оно же дало начало кампании по борьбе с бедностью. Подсчитано, что только до конца текущего года на эти цели понадобится порядка 450 миллиардов рублей.

В дальнейшем траты будут очевидным образом только возрастать. Возникает закономерный вопрос, откуда будут брать деньги. Сама собой напрашивается идея просто переложить их из одного кармана в другой. Но в чей же карман запустит руку правительство Мишустина?

Самым естественным представляется еще немного «пощипать» россиян. Весьма знаковым можно считать то, что новый премьер-министр – это профессиональный налоговик, «мытарь», говоря по-старинке. Тему пересмотра пенсионной реформы Мишустин с ходу отказался обсуждать. Интуиция подсказывает, что теперь власти начнут выводить из тени скрытый сектор экономики, чтобы обложить налогами и его.

Придется простому россиянину оплатить все налоги, а потом спать спокойно, где придется. Это шутка, конечно. Вот и полицейским в обеих столицах оклады увеличили вдвое. А вот это уже не шутка.

Стоит задаться вопросом, а есть ли некая альтернатива намечающейся «большой ревизии». Стоит напомнить, что первым вице-премьером в правительстве Мишустина назначен Андрей Белоусов. Ранее этот «десница Путина» отметился весьма резонансными идеями.

Два года назад тогда еще помощник президента Белоусов предлагал изъять у олигархов порядка 500 миллиардов рублей сверхприбылей. Речь шла о 14 компаниях металлургической и химической отраслей, которые получили в 2017 году на фоне ослабленного рубля гигантские сверхдоходы от экспорта. Данные средства в размере 513,7 миллиарда рублей могли пойти на исполнение «майского указа» президента Путина. Среди кандидатов на «ощипывание» были НЛМК, «Сибур», «АЛРОСА», «Норникель», Evraz.

Но дальше все пошло не по плану. Информация об имеющихся планах утекла из правительства в эти компании, которые «слили» ее в СМИ. Против затеи высказались представители основных министерств и ведомств кабинета Медведева. Позже Белоусов заявил:

Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно. И я знаю, кто это был, но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний.

Интересно, что организаторы «утечки» добились неоднозначного эффекта: из-за начавшегося скандала акции этих компаний потеряли в совокупности порядка 400 миллиардов рублей, чуть меньше, чем с них собирались взять.

Теперь Андрей Белоусов сам первый вице-премьер, а под ним три министерства и 13 ведомств. Ему все карты в руки. Посмотрим, не разойдутся ли его реальные дела с «прожектами».

Источник https://narodreporter.livejournal.com/163794.html

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал автомобиль украинской певицы MARUV. Об этом 27 января «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. «Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым […]