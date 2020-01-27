В Австралии женщина умерла после конкурса по поеданию десертов

26 января в австралийском Квинсленде после соревнования по поеданию десертов умерла 60-летняя женщина, сообщает Channel 9.

Соревнования по случаю национального праздника – Дня Австралии – организовал отель Beach House Hotel. Участники конкурса ели на скорость лемингтоны – традиционные бисквиты в шоколаде и кокосовой стружке.

Женщине стало плохо после того, как она съела кусок бисквита, ее госпитализировали, но в больнице участница конкурса скончалась.

Администрация отеля в Facebook выразила соболезнования родным одного из клиентов в связи с «трагическим событием», произошедшим в отеле в День Австралии.

Имя умершей, также как и причину смерти не называют.

27th January 2020The management and staff of the Beach House Hotel offer our deepest condolences to the friends and… Posted by Beach House Hotel Hervey Bay on Pühapäev, 26. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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