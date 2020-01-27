Судью из Ялты суд в Киеве приговорил к 12 годам тюрьмы за госизмену

Святошинский районный суд Киева признал судью Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Об этом 27 января сообщил Офис генерального прокурора Украины.

В режиме специального судебного разбирательства было установлено, что судья в марте–ноябре 2014 года обеспечивал «становление и укрепление оккупационной власти РФ» на территории полуострова Крым».

«При этом осужденный, будучи назначенным на должность судьи «Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации», выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым. Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства», – подчеркивается в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, на судебном рассмотрении и на стадии досудебного расследования в настоящее время находится более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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