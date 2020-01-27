Дэдпул-3 от Disney выйдет в прокат с недетским рейтингом

27.01.2020, 21:52, Новости дня

Про третью часть Дэдпула известно мало, и в основном это только слухи. Но уже известно, что проект объявлен, а по словам исполнителя главной роли Райана Рейнольдса Marvel над проектом работает. Его слова нельзя принимать как официальное заявление, но кто как не он должен знать о судьбе франшизы.

На сегодня мы знаем, что несмотря на то, что права на Дэдпула перешли к студии Disney, фильм сохранит взрослый рейтинг 18+. А это значит, что нас ожидает море крови, всевозможная расчлененка и жесткий черный юмор – ведь именно этим и прославились первые две части франшизы.

Взрослый рейтинг фильма также подтвердили и сценаристы – Ретт Ривз и Пол Верник. А глава Disney Боб Айгер заявил, что студия не против производства фильмов категории 18+, если это принесет пользу делу (т.е. прибыль). А дело, т.е. прибыль, у первых двух частей вовсе не маленькая. Суммарные мировые сборы фильмов составили свыше 1,5 миллиардов долларов.



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