Наука: Фильмы ужасов помогли разглядеть разницу между страхом и тревогой в мозге

Финские ученые выяснили, что у тревожного ощущения, возникающего при возможной угрозе, и реального страха два разных нейронных механизма.

Для этого они попросили участников эксперимента посмотреть два фильма ужасов и с помощью фМРТ изучили активность их мозга во время всего просмотра и в отдельности — во время скримеров. Резкий и внезапный страх был связан с повышенной активностью отделов, вовлеченных в эмоциональную обработку и отвечающих за когнитивные функции, в то время как гнетущее состояние во время просмотра всего остального фильма — с повышенной активностью сенсорных отделов. Функциональные связи между вовлеченными участками мозга при этом росли в зависимости от того, насколько страшным фильм казался зрителям, по всей видимости, подготавливая зрителя к реальной опасности, пишут ученые в журнале NeuroImage.

Реакция организма на опасный стимул — эволюционно устоявшийся механизм: при появлении угрозы жизни или здоровью животное либо мобилизуется для ее устранения, то есть появляется реакция «бей или беги» (угрозу либо атакуют, либо пытаются от нее поскорее скрыться), либо замирает, пытаясь остаться незамеченным (что, по сути, также близко к попытке скрыться). При этом подобная реакция может возникать и без явной угрозы жизни, чаще всего — в момент ее ожидания. В этом случае состояние организма корректнее называть не страхом, а тревогой — проявлением защитной реакции организма вне явно угрожающих стимулов.

Два этих состояния неодинаковы в своей основе (пусть и довольно схожи) и должны отличаться, в первую очередь, работой задействованных участков головного мозга. Тем не менее, разделить их экспериментально не так просто: напугать человека намного проще, чем вызвать у него тревожность как реакцию на что-то, что может или не может произойти.

Мэттью Хадсон (Matthew Hudson) из Университета Турку и его коллеги решили использовать для этого фильмы ужасов: сами по себе они вводят зрителя в гнетущее и беспокойное состояние, похожее на тревожность, а некоторые сцены (скримеры) как раз вызывают и сам резкий страх.

Ученые составили список из 100 самых популярных фильмов ужасов на основе IMDB, Rotten Tomatoes и AllMovie, после чего попросили 216 человек оценить каждый из них по нескольким параметрам, включая то, насколько фильм страшный, к какому поджанру его можно отнести (например, фильм про вампиров или фильм про паранормальные явления) и сколько человек его видели. На основе результатов опроса они выбрали два фильма, которые показались участникам самыми страшными и также имели достаточное количество скримеров: «Заклятие 2» и «Астрал».

После этого фильмы показали 37 добровольцам во время фМРТ-сканирования, разделив их на две группы (первая смотрела «Заклятие 2», а вторая — «Астрал»). Фильмы были разделены на небольшие сегменты, каждый из которых участникам необходимо было оценить на основе того, насколько они страшные. Ученые оценивали активность мозга во время всего фильма (в зависимости от того, находили ли участники фрагменты страшными) и в отдельности — при появлении скримеров.

Карта активности мозга человека, который смотрит фильм ужасов. Верхний ряд показывает области, активные во время саспенса — особого состояния «ожидания страха» в триллере, а нижний — состояние во время внезапного сильного испуга.

У всех участников скримеры приводили к повышенной (p < 0,0001) активности нескольких участков мозга, относящихся к коре больших полушарий, лимбической системе и мозжечку. В особенности это касалось префронтальной коры, миндалевидного тела, островковой доли, таламуса и других. Часть этих участков отвечает за эмоциональную обработку и участвует в формировании реакции на угрожающий стимул, а часть — за когнитивные функции. При этом активности этих зон не наблюдалось во время оставшихся частей фильма: вместо этого наблюдалась повышенная активность сенсорных отделов головного мозга, отвечающих за зрение и слух.

При этом функциональные связи между участками мозга менялись в зависимости от того, насколько страшным был момент фильма: чем страшнее был фильм, тем крепче были связи между сенсорными отделами, лобными долями и участками лимбической системы, которые отвечают за эмоциональную обработку.

На основе полученных данных ученые, с одной стороны, показали, что в основе ожидания страха и самого его ощущение в моменте лежат два разных нейронных механизма. С другой стороны, результаты их работы указывают на то, что между двумя этими фазами есть своеобразный переход, который отражается в изменении функциональных связей. С этой точки зрения гнетущее ощущение во время просмотра того же фильма ужасов можно назвать своеобразной подготовкой головного мозга к более реальному страху — появлению скримера — в момент которого и возникает какая-либо защитная реакция.

Часто для описания фильмов ужасов используют метафору «леденящий кровь». Ранее ученые доказали, что у этого распространенного и весьма клишированного выражения есть биологическая основа: при просмотре фильмов ужасов в крови участников менялся уровень белка, отвечающего за свертываемость, что повышало вероятность возникновения тромба.

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