Наука: Зачем кактусы глушат ультразвук?

Некоторые растения научились сотрудничать с летучими мышами, которым они предлагают сладкий нектар, а заодно обсыпают пыльцой: когда летучая мышь перелетит на другой цветок, с ней прилетит и пыльца с первого цветка, и произойдёт опыление.

Бесхвостый длиннонос кормится нектаром на кактусе Espostoa frutescens

Летучие мыши на самом деле довольно эффективные опылители: на их шерсти остаётся много пыльцы, и они летают на большие расстояния, что особенно важно для растений, которые растут отдельными группами и достаточно далеко друг от друга.

При этом летучие мыши, как известно, ориентируются с помощью эхолокации: они в полёте испускают ультразвуковые сигналы, а потом ловят отражённое эхо, и по эху догадываются, что находится вокруг них. Среди растений, опыляемых рукокрылыми, есть такие, которые приспособились к эхолокации: их цветки особенно хорошо отражают ультразвук (например, благодаря особой согнутой форме лепестков), так что летучие мыши легко их находят.

Но кактус Espostoa frutescens, который растёт в Андах на территории Эквадора и который тоже полагается в опылении на летучих мышей, не отражает их ультразвуковые сигналы, а наоборот, поглощает. Цветки E. frutescens расположены сбоку растения и окружены длинными волосками, очень напоминающими шерсть. Исследователи из Амстердамского свободного университета вместе с коллегами направляли на цветы кактусов ультразвуковые сигналы бесхвостых длинноносов – главных опылителей E. frutescens.

Отражённое эхо ловили с помощью микрофона, а для большей достоверности и динамик, и микрофон размещали на приспособлении, формой и размером напоминающем голову длинноноса. В статье, выложенной на портале bioRxiv, говорится, что «шерсть» вокруг кактусового цветка хорошо поглощала ультразвук, причём особенно хорошо на тех частотах, которые используют бесхвостые длинноносы: эхо, возвращавшееся от волосистой части, было на 14 децибел тише, чем эхо от «лысой» части кактуса.

Авторы работы полагают, что кактусы глушат ультразвук, чтобы было лучше слышно сам цветок – эхо от него будет выделяться на фоне тихого волосистого окружения. То есть если другие растения делают громче сам цветок, то кактусы E. frutescens делают тише фоновый шум. Строго говоря, это пока только гипотеза, пусть и вполне вероятная; чтобы её проверить, нужно поставить опыты с настоящими мышами (так что и ответ на вопрос «Зачем кактусы глушат ультразвук?» – пока только предполагаемый ответ).

«Шерсть» вокруг цветков могла возникнуть в эволюции по разным причинам: например, с такими волосками цветки были лучше защищены от холода, или от обезвоживания, или от ультрафиолетовых лучей. Но, как часто бывает в эволюции, какая-нибудь особенность строения, раз возникнув, может пригодиться для чего-то ещё – так и у кактусов защитные волоски вокруг цветков вполне могли пригодиться ещё для того, чтобы летучим мышам было проще их искать.

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