На Закарпатье поезд протаранил грузовик, есть погибшие

27 января на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев Закарпатской области поезд столкнулся с грузовиком. Об этом проинформировала полиция области.

«В 12.15, двигаясь по улице Полевой, водитель грузовика «ЗИЛ» столкнулся с поездом, который ехал из села Буштыно до Тячева. На нерегулируемом железнодорожном переезде водитель грузовика, 57-летний житель села Добрянское, не остановился на запрещающий сигнал светло-звуковой сигнализации», – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель и 45-летний пассажир грузовика погибли на месте, еще одного пассажира, 25 летнего мужчину, госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Правоохоронці з’ясовують обставини смертельної ДТП в Тячеві (ОНОВЛЕНО)Внаслідок наїзду потягу на вантажний автомобіль… Posted by Поліція Закарпатської області on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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