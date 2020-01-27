В гостях у Эллен Дедженерес и Порши де Росси: экскурсия по их третьему дому в Калифорнии

27.01.2020, 21:29, Разное

В конце января прошлого гоад телеведущая Эллен Дедженерес и актриса Порша де Росси приобрели дом в одном из самых престижных городов на западном побережье США — в Монтесито, Калифорния. Спустя полгода, в июне, они снова обратились к услугам риэлтора, но уже чтобы продать особняк, расположенный в Санта-Барбаре. Сейчас имя голливудской пары опять появилось на сайтах о звездных жилищах — оказалось, они купили новый дом.

Коттедж влюбленные решили купить в том же Монтесито, неподалеку от их нынешнего места жительства. Однако этот дом, стоимость которого составляет 3,6 миллиона долларов, совершенно отличается по стилю. Это скорее «домик в деревне» — двухэтажное строение с террасой и камином, которое окружает густой лес. А благодаря удаленности дома от основной дороги и ворот с забором он абсолютно скрыт от любопытных глаз. 

Всего в доме три спальни и столько же ванных комнат, в общей сложности пять каминов и несколько галерей — помещений со стеклянными стенами и потолком. Так что неудивительно, что дом стоит вдалеке от людей. В ином случае селебрити ни на минуту не оставляли назойливые фотографы и поклонники. 

Напомним, телеведущая Эллен Дедженерес и актриса Порша Де Росси встречаются с 2004 года, а в 2008-м зарегистрировали отношения официально. В прошлом году пара отметила 15-летие совместной жизни. 



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