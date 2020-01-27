Почему стоит приехать в Дубай в свой день рождения: секретные скидки и маршруты

1. Дубай славится своей гастрономией, объединившей в себя традиционные арабские блюда и высокую европейскую кухню. В этом городе именинники могут рассчитывать на существенную скидку сразу в нескольких ресторанах. Насколько существенную? 100%! Например, если вы путешествуете с компанией из пяти человек и больше, навестите вьетнамско-итальянский ресторан (да, бывают и такие) All’onda. Каждую пятницу там угощают бранчем из шести блюд всех тех, кто отпраздновал свой день рождения на прошедшей неделе. Также можно бесплатно пообедать в Tribeca Kitchen & Bar. Главное — привести с собой еще пятерых гостей. А за бесплатными десертами отправляйтесь в японское заведение Ramusake, английский гастропаб Reform Social & Grill и ресторан средиземноморской кухни Marina Social.

2. Кто же не мечтает отметить день рождения, купаясь в лазурной воде и любуясь гигантскими небоскребами? Пять часов на самолете Эмирейтс, и вместо дождливой Москвы — залитое солнцем побережье Персидского залива. Температура воды в Дубае не опускается ниже +20°С, а во время туристического сезона держится на уровне +27°С. В городе шесть бесплатных общественных пляжей, которые оснащены раздевалками, душевыми кабинами и туалетами. Один из них — JBR Open Beach — местные жители даже прозвали «русским пляжем» — уж очень он полюбился нашим соотечественникам.

3. Окунуться в воду можно не только на пляже. В Дубае находится самый известный в мире аквапарк — Aquaventure Waterpark. Гигантский дельфинариум, зиплайн, водные горки внутри аквариума с акулами, бассейн для серфинга с искусственными волнами — все это можно опробовать совершенно бесплатно, посетив аквапарк в свой день рождения или в течение следующей после него недели. Также именинник может купить годовой пропуск со скидкой 50%. Попасть бесплатно можно еще в один аквапарк — Wild Wadi Water Park, если привести с собой троих друзей.

4. Не менее интересно встретить свой день рождения в пустыне. Руб-Аль-Хали покрывает большую часть территории Объединенных Арабских Эмиратов и местами кажется бескрайней. В Дубае сразу несколько компаний предлагают туристам отпраздновать там свой день: в услуги входят сафари-тур, серфинг на песке, катание на верблюдах, танец живота и праздничный ужин. Мероприятие обойдется в 130 — 200 дирхамов (2300 — 2500 рублей) и продлится около шести часов.

5. За подарком самому себе следует отправиться в Dubai Mall. Кстати, в январе и июле — сезон скидок, и можно существенно сэкономить на одежде от известных дизайнеров. Но даже если вас не заинтересует ни один из 1300 магазинов торгового центра, его стоит посетить. На территории, занимающей миллион квадратных метров, находятся более 70 фирменных бутиков, океанариум и подводный зоопарк. Кроме того, Dubai Mall — настоящий рай для блогеров Instagram благодаря гигантскому внутреннему фонтану и раздвижной крыше.

6. Ни один день рождения не обходится без загадывания желания. В Дубае для этого идеально подойдет Бурдж-Халифа — самое высокое в мире здание. Туда лучше пойти на закате. Высота небоскреба трижды превышает высоту Эйфелевой башни. Вход на смотровую площадку стоит 149 дирхамов (2492 рублей), но есть небольшая хитрость, о которой мало кто знает из туристов. Намного дешевле полюбоваться видом из ресторана At.Mosphere на 123-м этаже, заказав бокал вина за 100 дирхамов (1700 рублей). Там же можно завершить свой особенный день особенным напитком — коктейлем с 24-каратным золотом. Но даже и без золота в бокале этот закат запомнится на всю жизнь.

7. Для поездки в ОАЭ россиянам не нужно заранее получать визу. Ее бесплатно поставят в аэропорту сразу по прибытии со сроком действия 90 дней. Эмирейтс выполняет рейс Москва-Дубай дважды в день из аэропорта Домодедово, а рейс Санкт-Петербург-Дубай раз в день из аэропорта Пулково. Кстати, вместе с Эмирейтс ваш день начнется сразу в самолете благодаря блюдам, вдохновленным традициями региона, удостоенной наград развлекательной системе ice с 4,500 каналами и бесплатному торту, который можно заказать для именинника.

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