Песков объяснил ситуацию с решением о помиловании Иссахар

27.01.2020, 21:26, Новости дня

Президент Владимир Путин примет решению относительно прошения израильтянки Наамы Иссахар о помиловании после завершения всех формальностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее в понедельник подмосковная комиссия по помилованию посчитала целесообразным помилование Наамы Иссахар. Перед этим за это высказалась и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В Кремле ранее сообщали, что в отношении Иссахар проводятся юридические процедуры.

В воскресенье она обратилась к Путину с ходатайством о помиловании.



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