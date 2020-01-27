Дочь Игоря Николаева после посещения цирка представила себя «канатоходкой»

Игорь Николаев поделился с Instagram-фолловерами новым семейным фото, сделанным после посещения цирка. Маленькая дочь музыканта и певицы Натальи Проскуряковой Вероника после просмотра шоу представила себя «канатоходкой».

Судя по фото, где звездная пара запечатлена с выполняющей трюки наследницей, выступление артистов цирка произвело на малышку огромное впечатление. Вероника позирует, стоя на одной ноге, раскинув в стороны руки и эффектно запрокинув голову назад. Как отметил Николаев, его дочь после похода на шоу Cirque du Soleil представляет себя одновременно «воздушной гимнасткой, канатоходкой и танцовщицей».



«Шикарное фото, красивая семья!» — отметили поклонники. Многие назвали дочь Николаева и Проскуряковой «чудесным ребенком» и пожелали маленькой «циркачке» и ее родителям здоровья и счастья.

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