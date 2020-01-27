В Сети сравнили появившихся в одинаковых купальниках Екатерину Климову и Агнию Дитковските

Не так давно на страницах коллег Екатерины Климовой и Агнии Дитковските в Instagram с разницей около недели появились новые фото, сделанные на отдыхе. Внимательные пользователи Сети заметили, что актрисы запечатлены в кадре в абсолютно одинаковых купальниках, поэтому принялись сравнивать, кто выглядит лучше.
В середине января Агния Дитковските отправилась отдыхать к морю, при этом традиционно не рассекретив страну, в которой проводит отпуск. В соцсети артистка делилась с подписчиками новыми фото, на одном из них представ в сдельном ярко-голубом купальнике с белым кантом. Чуть больше, чем через неделю, в идентичном пляжном наряде «засветилась» Екатерина Климова, отдыхающая с семьёй на экзотическом Бали.
Многие фолловеры заметили «курьёзную ситуацию», отмечая, что у коллег, имеющих «приличную» разницу в возрасте, очень любопытно совпали вкусы. Некоторые начали сравнивать фигуры актрис, пытаясь определить, на ком из них купальник сидит идеально. В итоге «победила дружба», так как большинство считает, что и 31-летняя Дапкунайте, и 42-летняя Климова выглядят прекрасно, а их стройные формы даже вызывают небольшую зависть.
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