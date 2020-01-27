Житель Тюмени в один день перенес четыре клинические смерти

27.01.2020, 21:21, Разное

Житель Тюмени четыре раза перенес клиническую смерть, но при этом остался жив. Происшествие с сибиряком произошло еще в прошлом году.
Мужчина почувствовал себя плохо в середине декабре, но скорую помощь он вызвал лишь в утреннее время, рассказав о жжении в грудной клетке. Диспетчер порекомендовала ему принять лекарственный препарат, который разжижает кровь и предотвращает развитие тромб, до приезда врачей. Через 15 минут к месту жительства тюменца приехала машина скорой.

Медики выявили инфаркт миокарда, после чего 57-летнего мужчину уложили на носилки и понесли в медтранспорт, но на лестнице у того прекратило работать сердце. Врачи реанимировали пациента в парадном, и вскоре у него появилось дыхание.

В скорой произошла вторая остановка сердечной мышцы. Больного снова привели в чувство. В кардиоцентре пациент еще дважды перенес клиническую смерть, но врачи сумели вытащить его «с того света». Далее жителя Тюмени прооперировали и выписали домой через неделю. В данное время житель более ответственно относится к личному здоровью и наблюдается в клинике.



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