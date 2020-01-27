Мнение: О страшной заразе из Китая добравшейся до России

А что у дальневосточного соседа сейчас происходит – просто кошмар! Особенно, если читать не сухие официальные реляции китайских медиков, а сообщения из первых рук. От тех, кто сейчас находится почти буквально в очаге эпидемии нового страшного вируса, уже названного учёными CARS, по аналогии с «атипичной пневмонией», SARS. Впрочем, обыватели и СМИ называют его просто Коронавирусом.

Итак, вот что творится нынче в Поднебесной.

Число умерших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81, при почти 3 тыс. официально заболевших. Правительство страны продлило новогодние каникулы, а ряд крупных компаний приостановили работу в попытке сдержать распространение заболевания. В Шанхае, одном из основных мегаполисов поблизости от очага эпидемии в Ухане, на улицах практически нет людей уже больше недели, хотя официальные новогодние каникулы начались только 3 дня назад. Огромный город будто вымер: многие жители загодя уехали куда подальше, остальные стараются не высовывать нос на улицу: боятся. Потому что в Шанхай съезжаются многие, кто успели покинуть Ухань до того, как власти закрыли город, и даже сейчас на подъезде к мегаполису пробка из 70 тыс. машин. А в самом городе давно пропали из продажи все медицинские маски, респираторы и даже бинты.

Информации никакой нет, есть куча сплетен, что мол заражено около 100 тыс. человек, что вирус мутирует, что теперь некоторые люди даже без признаков простуды просто падают замертво, затем приезжают медики, накрывают их пакетами – и всё. В Шанхае введён режим чрезвычайной ситуации, по слухам, он стоит на очереди на закрытие, как и Пекин. Пока закрыты 15 городов КНР, а не только Ухань, как сообщают мировые СМИ. И, по прогнозам, дело идёт к тотальному карантину.

Пик эпидемии по всем прогнозам будет только в марте, а сейчас всё только-только начинается. Если вспомнить о темпах развития атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, то там всё развивалось только 6 месяцев. А на спад эпидемия пошла только через 9 месяцев.

В общем, всё это пребольно ударило по китайской экономике, сократив потребительский спрос. Акции китайских компаний падают вторую неделю. Малому бизнесу ещё сложнее: зарплаты сотрудникам надо платить, а в карантин ничего не заработать. Многих работников собственники бизнеса «попросили» взять отпуска за свой счёт на месяц, а лучше два. И это также сокращает конечное потребление. В итоге проснулись мировые биржи, подешевела #нефть, впервые за несколько месяцев упав ниже 60 долл./баррель, основные фондовые индексы ушли в красную зону. Спекулянты делают ставку на то, что в Китае всё продолжит развиваться в худшую сторону.

На этом фоне #рубль, который поддерживают налоговые платежи, относительно устойчив. Но эксперты уже высказывают предположения, что коронавирус таки «добрался» до России, и падение рынков не заставит себя ждать. А некоторые предрекают сущую экономическую катастрофу, если китайская зараза не пойдёт в ближайшее время на спад.

В общем, вот так нас пугают. А вам страшно?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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