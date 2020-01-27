Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман

Неблагоприятные погодные условия рассматриваются в качестве одной из вероятных причин крушения вертолета, в результате которого погибли звезда американского баскетбола Коби Брайант, его дочь и еще семь человек. Вертолет разбился под Лос-Анджелесом в воскресенье, когда из-за сильной облачности и тумана были отменены другие рейсы.

Принадлежавший Брайанту вертолет Sikorsky S-76 разбился в холмистой местности районе города Калабасас в Калифорнии, в 65 км от центра Лос-Анджелеса. Спустя несколько часов власти округа Лос-Анджелес подтвердили, что все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Информацию о гибели 41-летнего Брайанта и его 13-летней дочери Джианны подтвердила Национальная баскетбольная ассоциация.

По данным местных СМИ, Брайант и его спутники направлялись в спортивную академию в городе Таузенд-Оукс, где спортсмен готовил баскетбольную команду своей дочери к молодежным соревнованиям.

Представители Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности транспорта начали прибывать на место происшествия в воскресенье для проведения расследований.

Как ожидается, в качестве наиболее вероятной версии будут рассматриваться неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозировали значительную облачность и плохую видимость в районе происшествия на момент катастрофы, а очевидцы сообщали о густом тумане над холмами, где разбился самолет. Как пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на источники в местных властях, в воскресенье утром туман был столь сильным, что полиция Лос-Анджелеса и управление шерифа запретили полеты своих вертолетов.

Некоторые СМИ сообщают, что вертолетом управлял пилот Ара Зобайян, который прошел необходимую подготовку для совершения полетов в условиях тумана.

По данным CNN, авиадиспетчеры в воскресенье дали пилоту особое разрешение на полет в условиях, не являющихся оптимальными. Канал также сообщает, что пилот попросил диспетчеров постоянно следить за полетом, однако его проинформировали, что он летит слишком низко.

На борту вертолета также находилась Алисса Алтобелли, игравшая в команде дочери Брайанта, и ее родители Джон и Кэри Алтобелли. В результате катастрофы также погибла помощник тренера женской баскетбольной команды одной из частных школ округа Ориндж Кристина Маузер, сообщила в «Твиттере» мэр города Коста-Меса Катрина Фоли. Как сообщил в «Фейсбуке» директор начальной школы Тодд Шмидт, на борту также находились Сара Честер и ее дочь Пэйтон.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагическое известие о гибели Брайанта в своем «Твиттере»: «Хотя Коби Брайант был одним из действительно выдающихся баскетболистов всех времен, его жизнь только начиналась. Он так любил свою семью и с таким воодушевлением смотрел в будущее. Гибель его замечательной дочери Джианны делает этот момент еще более скорбным».

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