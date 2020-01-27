Онищенко объявил о наличии лекарства от нового коронавируса

Бывший руководитель Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил о наличии около 30 препаратов, способных справиться с новым коронавирусом из Китая. Многие из них применяются в борьбе с ВИЧ-инфекцией, сообщает «Эхо Москвы».
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие, как «Индиновир», «Саквинавир». Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса», – сказал Онищенко в интервью радиостанции.
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