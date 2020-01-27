Озвучен состав военного комитета Ливии

27.01.2020, 21:12, Новости дня

В состав военного комитета Ливии, который 28 февраля проведет первую встречу в Женеве, войдут четыре генерала от ЛНА и пять офицеров от ПНС, сообщил дипломатический источник.

Ливийскую национальную армию представят: начальник штаба ВМС генерал-майор Фарадж Махдауи, командующий южными военными районами бригадный генерал Абу Кассем Абадж, бригадный генерал Идрис Мади, командующий западными военными районами бригадный генерал Хади Фаллах и глава финчасти бригадный генерал Атия Хамад. информирует РИА «Новости» со ссылкой на документы, полученные от источника.

Со стороны Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа на встрече будут присутствовать: командующий второй пехотной дивизией генерал Фейтури Горибел, командующий оперативным пунктом центрального военного района Ахмед Абушахма, полковник Мухтар Накаса, полевой командир, генерал-майор Махмуд бин Саид и глава юридического департамента министерства внутренних дел ПНС генерал-майор Абдул Рахман Мухаммад Джатлави.

В  Берлине ранее прошла международная конференция по Ливии, участники которой согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу и призвали к разоружению военизированных формирований.



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