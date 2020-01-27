Посол Индии сравнил российскую зиму без снега с кухней без специй

Посол Индии в РФ Венкатеш Варма заметил, что бесснежная зима в Москве сравнима с индийской кухней без специй.

«Зима в РФ без снега – как индийская кухня без специй», – сказал посол на праздновании дня республики в Москве, передает РИА «Новости». Он добавил, что очень скучает по снегу и назвал зимнюю Москву одним из самых красивых городов.

«Мы все с нетерпением ждем снега этой зимой. Но как мне кажется, даже без снега (Москва, – прим. ВЗГЛЯД) – самый красивый город», – отметил посол, свою речь он произнес на русском языке.

Ранее японские ученые предсказали РФ бесснежные зимы в будущем.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал автомобиль украинской певицы MARUV. Об этом 27 января «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. «Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым […]