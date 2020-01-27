Сирийские войска отбили у боевиков три населенных пункта в Идлибе

Правительственные войска Сирии взяли под контроль три населенных пункта, которые находятся к югу от города Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб, информирует «Аль-Масдар».
Операцию провела 25-я дивизия сил спецназначения, передает «Интерфакс».
Маарат ан-Нуман находится под контролем боевиков, это стратегически важный город на трассе между Дамаском и Алеппо.
Ранее сообщалось, что сирийская армия установила контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от Алеппо.
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