Сирийские войска отбили у боевиков три населенных пункта в Идлибе

Правительственные войска Сирии взяли под контроль три населенных пункта, которые находятся к югу от города Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб, информирует «Аль-Масдар».

Операцию провела 25-я дивизия сил спецназначения, передает «Интерфакс».

Маарат ан-Нуман находится под контролем боевиков, это стратегически важный город на трассе между Дамаском и Алеппо.

Ранее сообщалось, что сирийская армия установила контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от Алеппо.

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