Исследователи рассказали, почему еда для космонавтов не подходит обычным людям

27.01.2020, 21:04, Разное

Несмотря на распространенное мнение, еда для космонавтов – это не только питательные тюбики. Несмотря на разнообразие меню у них, данная пища явно не подойдет обычному человеку, отметили специалисты.
Как известно, первые астронавты были вынуждены питаться безвкусным пюре из тюбиков, но этот рацион давно в прошлом. На сегодняшний день космонавтам предлагают сотни разнообразных блюд и напитков, часть из которых употребляется и в натуральном виде (например, орехи или специально приготовленное печенье). Об этом рассказали глава лаборатории пищевых систем на международной космической станции в NASA Вики Клоэрис. К слову, недавняя научная работа американских ученых показала: космический рацион очень неэффективный для повседневного употребления обычными людьми.

В своём эксперименте, они попросили добровольцев около 12 месяцев питаться такой едой. Выяснилось, что у некоторых испытуемых начались проблемы с сердечно-сосудистой системой и лишним весом. Это связано с большой калорийностью продуктов, ведь космонавты пребывают долгое время в невесомости, а также интенсивно тренируются, чтобы избежать потери костной и мышечной массы.



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