«Я стараюсь держаться»: Вдова Андрея Харитонова рассказала о главной цели семьи знаменитого «Овода»

Вдова Андрея Харитонова Ольга Смирягина пояснила о главной цели семьи знаменитого «Овода». Смысл своей жизни близкие видят в сохранении памяти о нем.

Актер, чье имя неразрывно связано с Украиной и Россией, не дожил до своего 60-летия чуть больше месяца. Безжалостная онкология навсегда прервала планы и надежды на новые роли в театре и кино, иллюстрации к книгам талантливого художника, жизнь рядом с людьми, которых он любил, которые продолжают любить его. Вдова говорит о боли и о том, как трудно с нею жить, черпая силы только в дорогих воспоминаниях о двух десятилетиях рядом с Андреем Харитоновым. «Медные трубы славы» часто звучат в актерской судьбе так недолго, а затем наступает время простой работы и обычных житейских трудностей. Пытаясь помочь семье тяжелобольного коллеги, художница Татьяна Стрельбицкая, обращаясь к зрителям, спрашивала их и саму себя, значат ли что-то для людей «Овод», «Тайна черных дроздов», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и другие роли, сыгранные актером. Ведь ради пометки «любимому Оводу», с которой стали приходить денежные переводы, Харитонов считал, и стоило жить, вспоминает Смирягина.

Она рассказывает о скромности покойного мужа, о его любви к рисованию, планируя выпустить книгу, куда войдут его иллюстрации, киносценарии, рассказы. Но это произойдет позже. В оставшиеся же до лета месяцы вдова думает над установкой памятника актеру на его могиле в Киеве. Согласно последней воле умирающего, он был похоронен на родине, хотя жил и трудился для поклонников в Москве.

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