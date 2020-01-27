Мнения: Мировая «пятерка» может собраться в Москве

Великие державы в нашу эпоху имеют немало возможностей для своего взаимодействия, главные из которых – СБ ООН и Большая Двадцатка. Активировать формат прямого диалога пятерки официальных ядерных держав планеты можно только для того, чтобы начать обсуждать на многосторонней основе вопросы ядерного оружия.

Великие державы в нашу эпоху имеют немало возможностей для своего взаимодействия, главные из которых – СБ ООН и Большая Двадцатка. Активировать формат прямого диалога пятерки официальных ядерных держав планеты можно только для того, чтобы начать обсуждать на многосторонней основе вопросы ядерного оружия.

Сегодня появляется «окно возможностей», в рамках которого стандартные модели «национальных интересов» могут интерпретироваться менее жестко, чем в обычные времена. В США нынешний год – выборный, и Дональду Трампу срочно требуются заметные успехи в его явно провальной внешней политике. РФ буквально несколько дней назад приступила к транзиту от нынешней суперпрезидентской республики. Китай также решил сломать практику регулярной, раз в десять лет, смены правящей элиты, сохранив Си Цзиньпина и его команду у руля государства на неограниченный срок.

Когда в трех главных ядерных державах планеты внутриполитические процессы начинают доминировать над вопросами внешней политики, открываются возможности для самых разных инициатив, включая проект создания пятисторонней (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) системы контроля ядерного оружия. Именно эти вопросы могли бы доминировать в повестке дня первой встречи «пятерки» постоянных членов СБ ООН.

Китай, вероятно, согласится на участие в такой встрече. Пекин совсем недавно показал свою слабость, согласившись в середине января 2020 года на американские условия первого этапа торгового соглашения, и теперь ему будет проще сделать еще одну уступку.

Россия исходит из того, что в 2020-2021 гг. на короткий момент возникнет перспектива демонтажа санкционной политики и построения отношений с США и ЕС на новой основе из-за смены (или переизбрания) лидеров по обеим сторонам Атлантики. Если к середине 2021 года никаких изменений в сфере отношений с Западом не произойдет – нашу страну ждут еще 4-5 лет санкций и незначительного экономического роста, а без него РФ не сможет сохранить лидирующие позиции в мире.

Нет никакого сомнения в том, что Франция и Великобритания поддержат идею переговоров «пятерки». Остаются только США, пока никак не выразившие свое отношение к данной проблеме. Но сделаю прогноз – США поддержат данную инициативу, а первая такая встреча может состояться в мае 2020 года в Москве в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Такая встреча будет «пристрелочной», отсутствие на ней результатов почти гарантировано. Но она прояснит ситуацию относительно перспективы создания международного режима ограничения ядерных вооружений. А если Китай согласится участвовать в данных переговорах, то улучшение российско-американских отношений не заставит себя ждать! При этом совершенно не ясно, будет ли это улучшение устойчивым и долговременным.

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