США опровергли заявления о причастности талибов к крушению самолета в Афганистане

27.01.2020, 20:58, Новости дня

У США нет данных, что упавший в Афганистане самолет был сбит, заявления Талибов об этом неверны, сообщили в командовании ВС США.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее в понедельник было опубликовано видео с места крушения самолета в Афганистане. Сообщалось, что борт мог принадлежать ВВС США. По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.

Ответственность за сбитый американский самолет в Афганистане взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Талибан».



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