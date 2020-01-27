США опровергли заявления о причастности талибов к крушению самолета в Афганистане

У США нет данных, что упавший в Афганистане самолет был сбит, заявления Талибов об этом неверны, сообщили в командовании ВС США.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее в понедельник было опубликовано видео с места крушения самолета в Афганистане. Сообщалось, что борт мог принадлежать ВВС США. По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.
Ответственность за сбитый американский самолет в Афганистане взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Талибан».
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