Мнение: Техническое. 27.01.2020

О некоторых технических моментах.

1. Ведение блога в обычном режиме возобновится со среды, как закончится чемпионат города по шахматам, который отъедает часть времени, которое ранее тратилось на ведение блога.

2. Все что присылали читатели (а это просто эшелоны контента) — разберу со среды (там несколько часов убить надо) и выложу либо отдельными материалами, либо в рамках свежего "Тоталитарного Дайджеста". Видеосолянка выйдет в субботу. Плюс опять же с субботы возобновится "Изба-читальня".

3. Почту также доразберу и снова напоминаю, товарищи, мало резона писать мне в ЛС в Фейсбуке или ВК (у меня физически нет времени еще и их разбирать) — пишите либо в ЛС ЖЖ, либо на почту [email protected] (на почту также можете присылать документы и материалы).

4. Относительно успехов модератора по наполнению расстрельного подвала — за январь уже набралось 204 "жертвы кровавого режима". Рекордсменами по количество репрессированных стали материалы про убийство Сулеймани и гибель украинского "Боинга" — счет расстрелянных шел на десятки.

5. Касательно вопросов — "А где обзоры на Аванпост и Союз Спасения"? Повторяюсь, еще не смотрел, как посмотрю (при появлении нормальной пиратки), напишу. Отзывы посмотревших конечно не очень, но всегда лучше составить свое мнение.

6. На Телеграм времени пока что нет, поэтому он то ведется, то не ведется, хотя там уже почти 33 тыс. подписчиков (в блоге формально числится почти 29 тыс.) Надо что-то в графике менять, чтобы тянуть и то и другое, либо же завязывать с диссерами и уходить полностью в медийку.

Источник: Colonel Cassad

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