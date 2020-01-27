Представитель Андрейченко прокомментировал версии исчезновения актрисы

Пиар-менеджер Ян Трунцев отреагировал на версии СМИ об исчезновении Натальи Андрейченко в Мексике, отметив, что автомобиль актрисы находится в ее гараже.
«Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в девять утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже», – написал Трунцев в Instagram актрисы.
Он также опроверг информацию о том, что Андрейченко якобы попала в ДТП, к тому же подчеркнув, что она не злоупотребляла алкоголем и наркотиками.
«В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов», – добавил он, уточнив, что телефоны Натальи все еще недоступны.
Ранее сообщалось, что актриса Наталья Андрейченко, проживающая в Мексике, пропала.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Госдепа Майк Помпео обсудил с и.о. премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди обстрелы посольства США в Багдаде. Помпео «выразил свое возмущение» тем, что в Ираке продолжают нападать на «объекты США». Сообщается, что в результате недавнего обстрела посольства один человек был ранен, передает РИА «Новости». Глава Госдепа утверждает, что обстрелы говорят «о вопиющем пренебрежении суверенитетом Ирака», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У Офиса президента прошла акция за отставку Авакова / 22 декабря
- Воевавший за боевиков Лусварги находится на подконтрольной «ДНР» территории – адвокат / 31 декабря
- За 2019 год «Единая Россия» проверила более 23 тыс. объектов в стране / 20 декабря
- Стало известно о найденном у подозреваемого в стрельбе на Лубянке арсенале / 20 декабря
- Верховный Суд разрешил УПЦ Московского патриархата оставить свое название / 17 декабря
- Виновником авиакатастрофы под Ростовом-на-Дону назвали «впавшего в ступор» пилота / 26 ноября
- Россиянам рассказали, на сколько увеличится пенсия к 2022 году / 18 января
- США и Китай договорились не вводить новые пошлины / 16 декабря