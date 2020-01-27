У задержанного за шпионаж японца нашли документы журналиста агентства Kyodo

Гражданин Японии, который был задержан во Владивостоке при попытке получения секретных материалов, имел журналистские документы информагентства Kyodo, сообщили два источника в российском МИДе.

Об этом информирует РБК.

Напомним, его задержали 25 января. Японец уже покинул Россию, а советнику-посланнику посольства Японии в МИД РФ вручили ноту протеста «в связи с противоправными действиями» японского подданного.

Сообщалось, что в Россию он прибыл по журналистской визе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шпионском инциденте.

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