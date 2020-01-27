Комиссия по помилованию одобрила прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар

Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области 27 января одобрила ходатайство о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. В апреле ее задержали в московском аэропорту Шереметьево, где девушка делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив, и нашли в ее багаже 9,6 грамма гашиша. За это российский суд приговорил израильтянку к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.
Дело Иссахар стало предметом большого торга между Кремлем и Израилем и обсуждалось лично президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По некоторым данным, в обмен на помилование Иссахар Россия получила так называемое Александровское подворье в Иерусалиме, памятник с большим туристическим потенциалом. Официально власти обеих стран это никогда не подтверждали.
Незадолго до заседания комиссии Иссахар, по словам зампредседателя комиссии, уполномоченного по правам человека в Подмосковье Екатерины Семеновой, частично признала вину.
«То, что действительно она провозила наркотики, эти наркотики были для собственного пользования. Никакого умысла в контрабанде у девушки и в мыслях не было. Соответственно, комиссия, рассмотрев характеристику – характеристика положительная, приняла решение о том, чтобы удовлетворить это ходатайство о помиловании», – сообщила после закрытого заседания комиссии Семенова. Члены комиссии, по ее словам, подписали акт протокола прошения о помиловании единогласно, и уже во вторник документ поступит на подписание губернатору Московской области Андрею Воробьеву. После этого документ должен подписать Владимир Путин.
«Наама, ее родные и адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении», – сообщили в коллегии адвокатов Pen & Paper, где представляют интересы девушки.
Во время визита в Израиль на прошлой неделе Путин встречался с матерью Иссахар, заверил ее, что с дочерью «все будет хорошо». Отдельно он отметил, что девушка «из хорошей, порядочной семьи».
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