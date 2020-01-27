Конституционный суд постановил пересмотреть дело активиста Константина Котова

Конституционный суд России постановил пересмотреть дело активиста Константина Котова: в сентябре 2019 года его приговорили к четырем годам колонии за нарушение правил проведения массовых акций. Определение опубликовано на сайте суда.

Накануне, 25 января, президент Путин распорядился проверить законность приговора Котову, назначив ответственным за исполнение поручения бывшего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Сообщить о результатах проверки он должен будет до 31 марта.

В декабре Константин Котов подал в Конституционный суд жалобу, в которой утверждал, статья 212.1 УК, по которой он был осужден, нарушает его конституционное право на свободу мирных собраний, и требовал признать ее не соответствующей Конституции.

Тогда же в ходе пресс-конференции Путина спросили о приговоре Котову. Тот пообещал «посмотреть», отметив, что ужесточение ответственности за неоднократные нарушения существует «во всех правовых системах».

34-летний Константин Котов участвовал в нескольких политических акциях, а также стал одним из инициаторов ежедневных пикетов у администрации президента за обмен российских и украинских политзаключенных.

За лето 2019 года Котова трижды арестовывали или штрафовали по административным делам за различные протестные акции: в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», в поддержку журналиста Ивана Голунова и незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 10 августа он был задержан в центре Москвы и осужден по так называемой дадинской статье – за многократное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Госдепа Майк Помпео обсудил с и.о. премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди обстрелы посольства США в Багдаде. Помпео «выразил свое возмущение» тем, что в Ираке продолжают нападать на «объекты США». Сообщается, что в результате недавнего обстрела посольства один человек был ранен, передает РИА «Новости». Глава Госдепа утверждает, что обстрелы говорят «о вопиющем пренебрежении суверенитетом Ирака», […]