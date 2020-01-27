Россия выделила деньги на пропавших во время конфликта на Кипре

Посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий впервые передал символический чек на сумму 50 тыс. долларов Комитету по пропавшим без вести на Кипре, сообщила пресс-служба российского дипломатического представительства.

Отмечается, что правительством РФ выделило целевые средства в бюджет Программы развития ООН. Средства направлены на финансирование расходов, связанных с поиском и идентификацией останков лиц, пропавших без вести во время вооруженного конфликта на Кипре в 1974 году, говорится в сообщении посольства в Facebook. Отмечается, что с российской стороны это первый подобный взнос, передает ТАСС.

«С учетом давних дружественных отношений между нашими странами, вклад российской стороны направлен на поддержку благородной цели комитета по облегчению страданий семей пропавших без вести в обеих общинах острова, которые до настоящего времени находятся в неведении относительно судьбы и местонахождения своих родственников», – говорится в сообщении посольства.

Всего за время работы комитета были найдены и идентифицированы останки 969 человек из греческой и турецкой общины, которые пропали без вести. Останки возвращают семьям погибших для достойного захоронения.

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