Автоновости: Новые iPhone 11 массово превращаются в «кирпич» при подключении CarPlay

Обладатели «Айфонов» засыпали компанию Apple жалобами на работу смартфонов в связке с интерфейсом Apple CarPlay. Причем, проблем сразу несколько: одни касается в основном свежих iPhone 11, а другие связаны с работой беспроводного CarPlay в автомобилях BMW и Mini.

Владельцы новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro массово жалуются на проблемы, возникающие при подключении смартфонов к автомобилю через Apple CarPlay. Причем, это касается как традиционного сопряжения через провод, так и беспроводного подключения. Симптомы у всех похожи: после активации устройство начинает жутко "тормозить", а приложения загружаются с ощутимой задержкой или вообще зависают.

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Самое печальное, что "Айфоны" при этом сильно нагреваются. В отдельных случаях — буквально раскаляются настолько, что его невозможно держать в руках. После чего устройство выдает сообщение о высокой температуре и в целях безопасности выключается. И хотя основная доля "глюков" приходится на последнее поколение iPhone, такие же проблемы время от времени возникают с iPhone 8 и iPhone XS.

Пользователи заметили, что сбои случаются не спонтанно, а сразу же после включения навигации Google Maps или Waze. Вероятно, существует некая ошибка в совместимости iOS 13 c навигационным сервисом Google, но сама компания Apple официально наличие проблем не признает и просто рекомендует вернуть смартфон к заводским настройкам.

Заметил, что использование Google Maps по беспроводному CarPlay превращает мой iPhone 11 в кирпич. Анимация на телефоне начинает тупить, устройство аномально перегревается, и даже простые команды вроде "Привет, Siri" выполняются нереально долго. Проблема остается, даже если принудительно закрыть Google Maps. Единственный выход — перезагрузка телефона. У кого-нибудь случалось что-то подобное?

комментарий одного из пользователей Reddit.

Вторая глобальная проблема новых iPhone 11 и iPhone 11 Pro касается использования в автомобилях Mini и BMW (преимущественно, Х1 и Х2) с медиасистемами поколения ID 6.0. Пользователи массово отмечают перебои со звуком, когда устройство подключено по протоколу Wireless CarPlay. У кого-то при этом самопроизвольно включается перемотка треков, а в отдельных случаях зависает экран мультимедии.

Недавно купил iPhone 11 Pro с iOS 13.0 на замену iPhone X. Теперь из динамиков идет такой же звук, как от поцарапанной виниловой пластинки. Во время воспроизведения музыки включается рандомная перемотка трека на 5-15 секунд, и потом еще и еще. Я уже и телефон перезагружал, и память чистил — ничего не помогает. Даже обновление до 13.1 ничего не дало. В целом это жуткий отстой, потому что я вынужден слушать радио. У меня Mini Cooper JCW 2019-го года, дилер уже обновлял ПО. Есть еще идеи, как пофиксить проблему?

комментарий на странице службы поддержки Apple.

Компания Apple уже признала наличие подобной проблемы с iPhone 11 и Wireless CarPlay, и что дело не в аппаратной части мультимедийных устройств автомобилей. Правда, какого-то официального метода исправления ошибок пока не предложено.

Вместе с тем на сайте Apple уже появились обнадеживающие комментарии от пользователей. Те, кто уже успел установить пробную iOS 13.3.1 beta 2, говорят, что в этой версии глюки полностью устранены. Осталось дождаться релиза.

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