Автоновости: Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Caddy

Volkswagen готовится к мировой премьере нового поколения коммерческой модели Caddy. Если первая порция эскизов была слишком концептуальной, то самые последние изображения прямо отсылают к дизайну серийной модели. А ее покажут совсем скоро.

Коммерческое подразделение Volkswagen распространило свежайшие эскизы пятого поколения Caddy и раскрыла кое-какие подробности о своей новинке. На скетчах отчетливо видно, что Caddy, с одной стороны, останется на сто процентов узнаваемым, а с другой — получит дизайнерские элементы от электрического семейства ID.

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Особый акцент делают на полностью новой LED-оптике со сложной графикой, вертикальных задних фонарях и более динамичном силуэте кузова со слегка ниспадающей к корме линей крыши. В целом, облик Caddy должен стать более "легковым" и спортивным, даже если речь идет о закрытом фургончике.

Немцы утверждают, что новый Caddy не просто установит новый стандарт среди легких коммерческих вэнов городского класса, но и будет, как никогда раньше, привлекателен для семейного использования. В Volkswagen обещают дружелюбный и современный интерьер, передовые мультимедийные устройства "всегда онлайн" и самую большую в сегменте панорамную крышу.

Новый Volkswagen Caddy станет длиннее предшественника и немного шире, что обеспечит больше карго-пространства внутри. Моторная гамма для пятого поколения пока не раскрыта: ожидаются бензиновые турбомоторы семейства TSI объемом 1,0-1,5 л, а также дизельные агрегаты TDI, микрогибриды и опциональный полный привод, а позже — и полностью электрическая версия.

Официальная премьера Volkswagen Caddy пятого поколения в виде городского фургона и семейного вэна состоится в конце февраля 2020 года.

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