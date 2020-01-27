В Сети появилось видео с новым Audi A5 Sportback 2020 года

Представители Auditography опубликовали несколько снимков и видео, на которых показана модернизированная версия Audi A5 Sportback 2020. Среди обновлений стоит выделить новые фары и задние фонари с особой анимацией во время запуска.

В целом, транспортное средство выглядит гораздо агрессивнее, и команде Auditography удалось одними из первых сфотографировать автомобиль. Они сумели взять транспортное средство Audi A5 Sportback 2020 версии 40 TFSI в аренду и сделать несколько снимков, а также видео, в одном из районов Варшавы.

Автомобиль с цветом кузова Quantum Grey, обладает переднеприводной компоновкой, а в подкапотном пространстве располагается 2,0-литровый 190-сильный бензиновый мотор с турбонаддувом. Силовая установка функционирует в паре с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic. С 0 до 100 км/час машина может разогнаться примерно за 7,5 секунд. В особенности эксперты выделяют затемненные акценты кузова, благодаря которым цвет авто дополняется.

Отметим, что 20-дюймовые колесные диски Audi Sport доступны за дополнительную плату, но с ними машина выглядит солиднее. В Германии за данный аксессуар нужно заплатить порядка 2,4 тысяч евро (почти 165,5 тысяч рублей).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Госдепа Майк Помпео обсудил с и.о. премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди обстрелы посольства США в Багдаде. Помпео «выразил свое возмущение» тем, что в Ираке продолжают нападать на «объекты США». Сообщается, что в результате недавнего обстрела посольства один человек был ранен, передает РИА «Новости». Глава Госдепа утверждает, что обстрелы говорят «о вопиющем пренебрежении суверенитетом Ирака», […]