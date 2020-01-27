Сергей Селин призвал ценить щедрость и гостеприимство русского народа

В Санкт-Петербурге прошел процесс награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», в котором принял участие Сергей Селин. Актер призвал людей ценить такие русские черты характера, как душевность и щедрость.

Победителей награждали в пресс-центре медиагруппы «Патриот». Присутствовавшие на мероприятии Александр Половцев и Сергей Селин поздравили сотрудников СМИ с публикациями о добрых делах и положительных людях. Селин считает важным проведение такого конкурса, потому как имеется проблема, и ее следует освещать. Стоит учитывать и то, что жители РФ устали от негатива, как исходящего с экранов телевизоров, так и «витающего в воздухе». Артист уверен, людям необходимо гордиться родной страной, имеющейся работой и начать верить в себя.

Актер указал, чтение плохих новостей крайне отрицательно сказывается на гражданах, и призвал данный негатив свести к минимуму, отдельно отметив, что РФ с улыбкой воспринимает даже попытки иностранцев демонстрировать злодеев в фильмах, позиционируя их как русских, но жители РФ научились к этому относиться с юмором. Селин считает важным не смотреть на западные государства, а ценить гостеприимство, душевность и щедрость черты своих соотечественников. «Нужно думать о том, что мы великие», — передает слова актера Nation News.

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