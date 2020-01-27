Испытательный срок Авакова не закончен – глава профильного комитета Рады

Глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что деятельность министра внутренних дел Украины Арсена Авакова находится под пристальным вниманием. Об этом нардеп рассказал в интервью «РБК-Украина», опубликованном 27 января.

Отвечая на вопрос журналиста, Монастырский сказал, что расследование дел об убийстве журналиста Павла Шеремета и добровольца Амины Окуевой является примером кейсов, которые «вызывают больше всего вопросов по поводу того, были ли они успешны».

«Одно дело показать слайды. Но куда сейчас пошла линия, показанная в презентации, где она через неделю, через две, через месяц? Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом», – заявил нардеп.

Аваков был назначен на должность министра внутренних дел в 2014 году. 29 августа 2019 года Верховная Рада, утверждая состав нового Кабинета Министров, оставила его в должности главы МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что у Авакова есть «испытательный срок» в новом правительстве. По словам главы государства, он просил всех министров и правоохранителей принести «реальные дела» до конца года. «Не будет? Мы всех уволим», – сказал Зеленский.

22 декабря в Киеве возле здания Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова. Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, «а затем сесть», так как он – «министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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