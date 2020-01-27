В Конгрессе США обеспокоены судьбой процесса демократизации Грузии

На этот раз грузинская оппозиция опубликовала письмо сенатора-республиканца от Миссисипи Роджера Уикера (Roger Wicker) на имя премьер-министра Грузии Георгия Гахария, датированное 19 декабря прошлого года.

Как утверждает в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», грузинские власти скрывали это письмо от общественности, так как в нём непосредственно упоминается председатель партии “Грузинская мечта” миллиардер Бидзина Иванишвили. Напомним, что оппоненты обвиняют Иванишвили в авторитарном правлении страной «через подставных премьер-министров».

«В этом письме речь идет прямо о Бидзине Иванишвили и его роли в уголовном преследовании оппозиции по политическим мотивам. Сенатор заявляет, что он крайне обеспокоен словами Бидзины Иванишвили о том, что еще не один политик окажется в тюрьме. Он отмечает, что Иванишвили угрожает политическим оппонентам, в то время как продолжаются уголовные преследования политических лидеров», — заявила на брифинге депутат от «ЕНД» Саломе Самадашвили.

В письме Уикера помимо сожаления по поводу возбуждения дел против оппозиционеров и независимых СМИ, также говорится об обеспокоенности в связи с отказом правящей силы провести обещанную ранее избирательную реформу, и о спорных назначениях в Верховный Суд Грузии.

Примечательно, что сенатор-республиканец Роджер Уикер является сопредседателем Хельсинкской комиссии США, а также членом двух комитетов Сената – по вооруженным силам и торговле.

Предыстория

Сенатор Роджер Уикер – седьмой по счету американский политик, направивший за последние полтора месяца письмо на имя премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

Ранее к Гахария обращались конгрессмены – причем как республиканцы, так и демократы – Брайан Бабин, Марквейн Маллин, Эллиот Энгел, Майкл Маккол, Адам Кинзингер и Джерри Конноли. Адам Кинзингер и Джерри Конноли дважды писали премьеру – в декабре и в январе.

Во всех этих посланиях американских политиков высказана обеспокоенность в связи с политическими процессами в Грузии и содержится призыв провести необходимые демократические реформы.

Реакция в Тбилиси

В ответ на исходящую от западных партнеров критику представители грузинской власти каждый раз заявляли, что учтут их рекомендации, но при этом отмечали, что обеспокоенность западных политиков отчасти вызвана и тем, что они либо недостаточно информированы о текущих процессах, либо намеренно «введены в заблуждение» оппонентами грузинских властей. Аналогичные комментарии со стороны правящей Грузией силы были сделаны и в связи с письмом сенатора Роджера Уикера.

«Соединенные Штаты Америки являются нашим стратегическим партнером… Любую рекомендацию, или совет, или обеспокоенность наших друзей надо принять во внимание», – заявил 26 января журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Отар Данелия.

В то же время грузинская оппозиция заявляет о том, что критика международных партнеров свидетельствует о тревожной тенденции в стране, и что в случае, если власти не учтут рекомендации западных политиков и не проведут выборы в октябре по пропорциональной системе, – как они обещали летом прошлого года, – то это повредит как правящей партии, так и будущим перспективам Грузии.

«Это письмо означает, что в условиях, когда Бидзина Иванишвили и его команда создают такие проблемы, даже нашим самым большим друзьям в Сенате уже очень сложно защищать позиции в поддержку Грузии», – считают в партии Саакашвили.

Мнение экспертов

Торнике Шарашенидзе из грузинского Института государственного напомнил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», что американские законодатели, которые обратились к грузинскому правительству с призывом возобновить демократические реформы, в целом хорошо знакомы с ситуацией в Грузии. Причем, как отметил политолог, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и конгрессмен-демократ Джеральд Конноли являются сопредседателями «Группы друзей Грузии» в Конгрессе.

«На самом деле все эти американские политики прекрасно осведомлены о том, что происходит в Грузии, и со стороны грузинских властей просто несерьезно утверждать обратное», – считает эксперт.

При этом вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия отметил, что в США в адрес грузинского правительства сегодня уже употребляются такие термины, которые были немыслимы совсем недавно, и которые в большей мере употребляются по отношению руководителей авторитарных стран.

«Власти должны дать ответы на все вопросы в данной связи как своим избирателям внутри страны, так и нашему стратегическому партнеру, от которого зависит безопасность, укрепление нашей государственности и экономическое благосостояние Грузии», – считает Кутелия.

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